澳洲禁在印度國民返國掀波 總理：我是保護邊界

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（法新社雪梨4日電） 澳洲近日祭出懲罰措施，兩周內去過印度者一律禁止入境，挨轟種族歧視，總理莫里森（Scott Morrison）今天表示，來自印度的旅客因違反邊界規範遭監禁與罰款「機率很低」。

在一片反彈聲浪中，莫里森說，繞開禁令者「非常不可能」會被監禁，「可能性幾乎是零」。

目前據信仍有約9000名澳洲人在印度。當地每天新增數十萬人確診，病故人數不斷攀升。

澳洲前板球選手史雷特（Michael Slater）痛批這項旅遊禁令；史雷特在印度擔任印度板球超級聯賽（Indian Premier League）賽事評論員。

他在推文中說：「總理，你的雙手沾滿鮮血，你怎麼敢這樣對待我們。」「如果我們的政府真的在乎澳洲人民安危，就會讓我們回家。」

莫里森表示，說他雙手沾滿鮮血的概念非常「詭異」，還說疫情期間有很多困難決策，他和他的政府因此受到批評，「我不是要讓澳洲失望，我這次是要保護我們的邊界」。

這項規定今天生效，引發人權團體以及莫里森知名盟友、天空新聞網（Sky News）時事評論者波特（Andrew Bolt）等人抨擊，稱這項政策有「種族主義的臭味」。

鑒於印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情飆升，澳洲上周宣布禁止包括澳洲公民在內等所有來自印度的旅客入境，直至本月15日為止。當局警告違者將處以最高5年徒刑與6萬6000元澳幣（約新台幣142.6萬元）罰款。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）

© 2021 AFP