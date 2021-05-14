澳洲籲給WHO更多實權 獨立小組調查疫情原委

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（法新社華盛頓14日電） 澳洲今天呼籲，應給予世衛更多權力去調查疫情相關資訊。世界衛生組織（WHO）成立的獨立小組先前的調查發現，2019冠狀病毒疾病在中國爆發後，各國未能及時協調、窮於應對。

澳洲因支持以美國為首的國家呼籲探究2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源，而飽受最大貿易夥伴中國的批評，中國在澳洲葡萄酒等關鍵貨物上加徵關稅，並終止與澳洲的外交及貿易會談。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）到訪美國之際，盛讚「大流行防範和應對獨立小組」（IPPR）昨天在調查報告中所做的建議，並說：「我們絕對支持認真看待這些建議。」

她指的建議是關於「提升WHO的獨立性和權威，好讓他們有明確的權力去調查可能造成疫情爆發的病原體，並立即公布潛在疫情的相關資訊，無須事先取得各國政府許可」。

潘恩說：「最近這段時間，整個世界，這個國家和我國，許多國家都不得不處理一些問題，未來若要確保我們不再經歷這一切，避免這一切造成許多人喪命，獨立小組是非常重要的。」

這個獨立小組是由賴比瑞亞前總統強森瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）、紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）領導。

小組發現，針對2019年12月在中國武漢爆發的疫情，初期的因應「欠缺急迫性」，且這場至少已奪走330萬條人命、重創全球經濟的疫情，原本是可以避免的。

© 2021 AFP