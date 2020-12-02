澳洲經濟成長3.3% 走出近30年首見衰退

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（法新社雪梨2日電） 澳洲已經走出近30年來首見的經濟衰退，官方今天公布數字顯示，7月至9月的經濟較受疫情重創的前一季成長3.3%。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在地方上大致已獲控制，官方資料顯示，商業活動開始反彈，消費支出已經上揚。

澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）表示，這一季家庭支出比前一季攀升7.9%，在很大程度上驅動了經濟反彈。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）表示，這項數字「能讓澳洲人有樂觀期盼」，宣示澳洲「在衛生方面和經濟前線，表現已比世界幾乎所有國家要來得好」。

不過，澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）警告：「儘管經濟指標表現正面，我們仍有揮之不去的困難。」

澳洲央行已預期，直到2021年底前經濟不會恢復到疫情之前的水準。

今年前9個月，澳洲經濟受疫情影響而衰退3.8%，目前仍未完全復蘇。

澳洲經濟在首季下降0.3%，至6月底的一季，寫下衰退7%的歷史紀錄，隨後在這一季恢復到正成長。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP