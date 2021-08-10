澳洲總理堅不訂凈零碳排目標

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（法新社雪梨10日電） 澳洲各界呼籲政府訂定更高減碳目標的聲浪愈來愈高，但保守派總理莫里森（Scott Morrison）今天堅稱澳洲在應對氣候變遷上做得夠多了，拒絕提高目標。

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）昨天公布2014年以來關於氣候變遷的第一份重大科學評估報告，內容明確指出，全球暖化速度比原本擔心的還快，且幾乎全可歸咎於人類。

報告公布後，莫里森卻表示，他不會訂定凈零碳排目標。

他說：「澳洲盡了本分。我不會代表澳洲人民簽署空白支票，同意沒有計畫的目標。」

澳洲是世界最大煤炭和天然氣出口國之一，也在富裕國家人均碳排放量榜上名列前茅，頻頻遭受各種因氣候惡化而起的災難，可說是位於全球氣候危機的前線。

澳洲近年苦於密集乾旱，還發生國內有紀錄以來最大規模野火，以及水患、海岸侵蝕等災害。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（Cop26）將於今年11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，但莫里森無視美國等盟友的呼籲，不願訂定減少或抵銷碳排放的正式目標。

澳洲曾表示，會「儘快」達到凈零碳排，最好是在2050年之前，但實際上並未做出任何承諾。

相反地，莫里森試圖把注意力轉移到開發中國家和新科技的必要性上，他認為這才是解決危機之道。

他說：「我們必須採行不同的方法，必須把焦點放在技術性突破上，這對改變世界和改變我們的運作方式來說有其必要。」

莫里森的保守執政聯盟內，有許多與煤炭產業走得很近的政治人物都否認氣候變遷正在發生，或試圖淡化風險。

澳洲聯邦參議員卡納凡（Matthew Canavan）形容聯合國的最新氣候報告是「危言聳聽」，還說撰寫報告的小組老是警告「天要塌了」，但從未真的發生。

© 2021 AFP