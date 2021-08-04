澳洲與美爭東奧男籃金牌戰門票 老將米爾斯充滿信心

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（法新社東京4日電） 在美國職籃NBA討生活的澳洲男籃好手米爾斯（Patty Mills）表示，澳洲已經記取他們先前在奧運上獲得的所有教訓，並要以此在東京奧運4強賽擊敗美國。

澳洲目前排名世界第3，他們自1956年墨爾本奧運以來，一直試圖在男籃賽事站上頒獎台，但儘管曾4次打進銅牌戰，卻從未拿下獎牌。

儘管澳洲陣中不乏一些全世界頂尖的球員，他們也有辦法在最強的聯賽中征戰，但澳洲在奧運的成績始終無法更上層樓。

澳洲必須擊敗由杜蘭特（Kevin Durant）領軍，要挑戰4連霸的美國隊，才能走上他們所期盼的道路，不過米爾斯認為，此刻是超越以往紀錄的時候了。米爾斯剛離開待了10個球季的NBA聖安東尼奧馬刺，和布魯克林籃網簽約，這次東京奧運是他第4次參加奧運。

當被問及，澳洲憑什麼能做到其他球隊無法做到的事時，米爾斯說：「因為我們經驗豐富。」

他說：「我們已經多次打到這個階段，卻始終無法更進一步，但我們獲得許多經驗，且我認為我們為此刻做足了準備，也準備好往下一個階段邁進。」

他另表示：「我們內部十分團結，彼此間也有堅定的友誼，並專註於讓我們在這裡努力的目標能夠達成。」

這可能是澳洲最好的機會，因為美國顯露出疲軟的跡象，在奧運前的熱身賽曾吞下2連敗，其中1場便是以83比91敗給澳洲。

總教練帕波維奇（Gregg Popovich）領軍的美國，在奧運開打首戰就不敵法國，吞下2004雅典奧運以來第一敗。但他們仍挺進8強淘汰賽，並以95比83擊敗西班牙，成功闖進4強，獲得與澳洲對決的機會。

© 2021 AFP