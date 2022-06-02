澳洲華裔記者成蕾遭中國拘留 男友擔心她健康惡化

（法新社雪梨2日電） 曾任中國官媒主播的澳洲籍華裔記者成蕾（Cheng Lei）從2020年8月遭北京當局拘留至今，她的男友在今天播出的訪問中，對成蕾在獄裡日漸惡化的健康狀況表達擔憂。

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育有2個孩子、曾任「中國環球電視網」（CGTN）主播的成蕾去年2月因涉嫌「非法向海外提供國家機密」遭到正式逮捕。

被「天空新聞澳洲台」（Sky News Australia）描述為成蕾多年男友的柯益爾（Nick Coyle）說，他擔心成蕾在獄中面臨的「種種健康問題」，這些問題因食物限制而惡化。

他說，由於中國實施嚴苛的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範，澳洲官員與成蕾之間原本每月一次的領事探訪也已暫停。

成蕾今年3月接受閉門審判，連澳洲駐中國大使傅關漢（Graham Fletcher）都被拒於法庭之外，不得觀審。

身為中澳商會執行長的柯益爾說，他在2020年8月發現成蕾沒有回覆訊息，於是造訪她的公寓，隨後通報成蕾失蹤。

他說：「一切都看似正常，但我看到所有電子設備、電腦這類東西全都不見，我就很清楚發生了什麼事。」

澳洲和中國之間關係惡化，引發外界猜測此事是出於政治動機。

柯益爾告訴天空新聞澳洲台，成蕾「並未參與政治」，但有可能因為她在中國是具有高知名度的澳籍人士而遭到鎖定。

© 2022 AFP