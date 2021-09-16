澳洲要求WTO 就中國課徵葡萄酒反傾銷稅做出裁決

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（法新社雪梨16日電） 坎培拉當局在和北京當局之間的初步蹉商破局後，今天要求世界貿易組織（WTO）就中國對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅案做出裁決。

澳洲6月將中國對澳洲葡萄酒課徵反傾銷稅告上WTO。北京此舉形同對澳洲葡萄酒關閉其最大海外市場。

澳洲在強制磋商期間結束，仍未能解決這項爭端後，宣布這項最新行動。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）在宣布這項決定時說：「我們會繼續為澳洲出口商的權利挺身力爭。」

根據葡萄酒產業的數據，在北京祭出關稅後，澳洲對中國葡萄酒出口金額從超過10億澳元（8.4億美元）驟減至微乎其微。

特漢表示：「澳洲仍願意透過和中國直接磋商的方式解決這個問題。」

澳洲也就中國對澳洲大麥課徵關稅告上WTO，同時反對中國對澳洲其他產品施加關稅，並稱之為「經濟脅迫」。

北京當局對一系列澳洲產品祭出嚴厲經濟制裁。澳方有許多人相信，這些措施是在懲罰他們反擊中方在澳洲擴大影響力的行動、拒絕中國對敏感領域投資，以及公開呼籲調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源。

北京也表示，中國已就澳洲對中國出口的鐵道輪轂、風力渦輪機和不鏽鋼水槽等產品課徵關稅告上WTO。

澳洲今天稍早宣布將採購美國核動力潛艦和巡弋飛彈，外界普遍將此舉視為澳洲對抗中國的武力威脅。

© 2021 AFP