澳洲貯能電池組起火 火勢延燒3天終獲控制

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（法新社雪梨2日電） 澳洲消防單位表示，維多利亞州設立的大型特斯拉（Tesla）貯能電池組上周因不明原因起火，火勢延燒3天後，今天終於獲得控制。

維州政府去年底與法國可再生能源巨頭Neoen簽約，在距離墨爾本約1小時車程的吉郎（Geelong）附近興建「維多利亞州巨型電池組」（Victorian Big Battery），預計今年11月正式啟用。這些裝載13噸特斯拉電池的貨櫃作用是儲存可再生能源產生的電力，在供電不足時填補缺口，同時賺取浮動電價價差。

上月30日上午，消防局獲報趕往電池組所在位置滅火，之後發布聲明說：「起先只有1組電池起火，之後火勢蔓延到旁邊的另一個貨櫃。」

消防局公布的照片顯示，起火的電池組冒出濃煙。所幸火勢已於今天下午3時獲得控制。

消防局表示，目前尚不清楚起火原因，「一小批消防隊員和消防車將繼續留守火場24小時，以免火勢再度蔓延」。

Neoen公司的澳洲總經理表示，這起事故未造成任何人員傷亡，且已切斷這處設施與電網的連繫，所以不會對供電造成影響，「目前正準備展開（事故原因）調查，待消防局完成工作後，就會着手進行」。

© 2021 AFP