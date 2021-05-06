澳洲追查不明本土病例來源 紐西蘭暫停旅遊泡泡

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（法新社雪梨6日電） 澳洲最大城市雪梨昨天出現1個多月來首宗COVID-19本土病例，當局今天急忙尋找感染源，並恢復社交距離措施。鄰國紐西蘭則暫停與雪梨所在地新南威爾斯州的旅遊泡泡。

雪梨一名50多歲男性確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並將病毒傳染給妻子。兩人是新南威爾斯州（New South Wales）和雪梨自4月初以來首度出現的本土傳染病例，衛生官員仍苦於不知感染源。

新南威爾斯州當局已對雪梨一帶20多個地點發出警告，因染疫夫婦在已有傳染力時曾前往這些地點。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）並宣布，今天傍晚5時起，雪梨所有530萬市民搭乘大眾運輸工具和進入室內場所都須戴口罩。

根據污水系統檢測，在雪梨市中心西部追蹤到染疫男子病毒的痕跡。另基因序列顯示，染疫男子的病毒，與一名從美國返回後待在雪梨一所防疫旅館的確診旅客有關，但兩人之間並無明確的傳染途徑。

紐西蘭防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）今天表示，在澳洲新本土病例來源的調查明朗前，暫停與新南威爾斯州的旅遊泡泡；此外，先前從澳洲當局示警的雪梨地點返回紐西蘭的旅客，也必須自主隔離。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP