澳洲通膨飆至20年新高 市場預期央行近日升息

（法新社雪梨27日電） 根據澳洲當局今天公布的官方數據，澳洲今年第一季的通貨膨脹年率上升至5.1%，創下2001年以來新高。外界預期澳洲中央銀行最快可能下周升息。

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因燃油價格上漲與住房成本增加，消費者物價指數漲幅甚至超出分析師預估，外界預期澳洲央行澳洲儲備銀行（RBA）最快下周升息的可能性增加。

這對公開宣稱無政治傾向的澳洲儲備銀行來說將是大膽之舉，央行不希望被認為想影響澳洲當前大選。澳洲儲備銀行上次在選舉期間升息是2007年。

但在美國、紐西蘭和加拿大央行相繼升息之後，澳洲央行壓力升高。

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今天表示，通膨飆升是由於政府無法控制的價格衝擊因素，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及俄羅斯侵略烏克蘭造成的供應鏈問題。

佛萊登柏格說：「這些數字還沒有將燃油消費稅減半的全部影響列入考量。」

削減燃油稅是保守派的自由黨（Liberal Party）政府為緩和民眾生活成本壓力而採取的一項關鍵措施，當局也在今天對數百萬澳洲民眾發放一次性的250澳幣（約新台幣5268元）現金補助。

不斷增加的生活成本已成為5月21日聯邦大選的關鍵議題之一，因為通貨膨脹已超過澳洲相對平穩的工資增長。去年第4季的薪資成長年率為2.3%。

© 2022 AFP