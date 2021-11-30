澳洲野火愈燒愈烈 研究：氣候變遷是壓倒性因素

（法新社雪梨29日電） 澳洲總理莫里森曾將野火歸咎於森林管理問題，但聯邦研究機構科學家表示，氣候變遷是國內森林大火愈燒愈烈的「壓倒性因素」，直接打臉政界領導人的說法。

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在一份同儕審查過的研究中，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）檢視90年來的數據並得出結論，氣候變遷是大型野火背後的主要影響因素，包含2019至2020年間肆虐澳洲的森林大火。

專家們研究了一系列火災的風險因素，從地面枯死的植被量到濕度、天氣和引燃條件等，以了解可能導致災難性大火的原因。

CSIRO的首席氣候研究科學家卡納德爾（Pep Canadell）說：「雖然火災的所有8個驅動因素在影響森林大火方面發揮了不同作用，但氣候是導致火災的壓倒性因素。」

此研究26日發表在最新一期的科學期刊「自然」（Nature）。

澳洲2019至2020年森林大火肆虐東南岸，刺鼻濃煙籠罩雪梨等大城，保守派政府一直淡化氣候變遷在這之中起的作用。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）多次堅稱森林大火在澳洲屬正常情況，或指問題出在殘木移除等森林管理工作上。

但研究員發現「對可燃物載量模型的回歸分析顯示，與燃燒面積沒有統計上的顯着關係」。

聖嬰和反聖嬰現象等會影響森林大火強度，但研究人員發現，在有超過50萬平方公里的森林慘遭祝融的11年中，有9年發生在2000年以後，也就是全球暖化速度加快之後。

研究人員將這些事件與「愈發危險的火災天氣」連結起來，例如火災引發的雷雨以及旱雷，它們「皆在不同程度上與人為氣候變遷有關」。

研究並發現，與數十年前相比，過去20年的燃燒面積平均增加800%。

澳洲是世界上最大煤炭和天然氣出口國之一，近年來遭遇一連串因氣候變遷惡化的乾旱、森林大火和洪水，但坎培拉當局的減排承諾仍遭外界批評缺乏力度。

© 2021 AFP