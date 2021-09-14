澳洲雙管齊下 拚疫苗覆蓋率同時延長首都封城令

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（法新社雪梨14日電） 澳洲當局今天宣布首都坎培拉的防疫封城令延長至10月中，聲稱在提高疫苗接種率的同時，這項措施有其必要。

在坎培拉出現一例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例後，當地約40萬居民自8月12日以來都待在家防疫。

目前僅250多起活躍病例，高傳染性的Delta變異株引起的群聚案例仍為數不多，但過去竭力避免疫情爆發的坎培拉仍嚴陣以待。

路透社報導，坎培拉通報新增22例本地病例，高於前一天的13例。當局今天將坎培拉的封城令延長4周，一路到10月15日。

澳洲首都特區（Australian Capital Territory）首席部長巴爾（Andrew Barr）表示，當局希望限制傳播，同時確保坎培拉的「高疫苗覆蓋率」。

他告訴記者：「這是最安全的前進道路，會帶來更安全的耶誕節、更安全的暑假與更安全的2022年。」

近幾個月以來，雪梨與墨爾本等人口稠密的東南部地區數百萬居民在家防疫，疫苗接種的步調也加快。

該地區16歲以上完整接種兩劑的比例為近53%，是澳洲疫苗接種率最高的地區。澳洲正努力遏止Delta疫情多次爆發。

州和聯邦領導人已就重新開放的路線圖達成共識，當完整兩劑疫苗接種率達到70%和80%時，旅行與邊境限制可望大幅鬆綁。

雪梨今天的確診人數以近兩周以來最慢的速度增加，但官員表示，他們必須看到每日病例數穩定下降，才能決定感染曲線是否在封鎖12周後趨於平緩。

新南威爾斯州（NSW）今天通報新增1127起本地病例，其中大部分發生在州首府雪梨，低於昨天的1257例。另有2人病故。

自疫情爆發以來，澳洲迄今累計超過7.5萬確診病例與逾1100人病故。

© 2021 AFP