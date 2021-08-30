澳洲體壇明星齊聲呼籲政府 積極應對氣候變遷

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（法新社雪梨30日電） 澳洲國家橄欖球隊隊長鬍伯（Michael Hooper）、世界衝浪冠軍範寧（Mick Fanning）等數百位澳洲體壇明星今天透過連署要求政府採取更多積極措施，應對迫在眉睫的氣候變遷。

在一份名為「降溫」（The Cool Down）的線上請願書中，數百名澳洲體壇明星要求該國保守派領導人加快腳步，採取更具雄心的減碳目標。

這群大約300名運動好手錶示，「正如許多澳洲民眾，我們親身經歷了氣候變遷的影響。但從現階段情況看來，如果把對應氣候變遷的行動當作是一場奧運會，澳洲不僅不可能拿金牌，連決賽都進不了。事實上，我們連參賽資格都沒有。」

參與聯署的運動員包括甫退休的橄欖球明星波科克（David Pocock）、網球名將菲立浦西斯（Mark Philippoussis）、女泳將坎貝爾（Cate Campbell）、高球女將韋柏（Karrie Webb）等等。

近年澳洲深受氣候變遷影響，嚴重乾旱、森林大火、洪水和大堡礁珊瑚白化等狀況都因暖化變得更糟。

本月稍早，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC ）發布具里程碑意義的氣候報告，警告災難性全球暖化的發生速度比之前預測快得多，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）仍堅持，不會效仿其他已開發國家，設定凈零碳排目標。

澳洲是全球最大化石燃料出口國之一，長年向海外輸送大量天然氣和煤炭，藉此將大量現金挹注與政府及在野澳洲勞工黨（Australian Labor Party）關係密切的採礦產業。

© 2021 AFP