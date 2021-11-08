澳洲黑市販賣假疫苗通行證 恐增防疫風險

（法新社墨爾本8日電） 澳洲禁止未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的人進入酒吧和餐廳，促使數以千計人去打疫苗，但也導致偽造疫苗接種證明的網路黑市大發利市。

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當墨爾本上月終於從超過260天斷斷續續的封鎖之中解脫後，全城充滿活力的社交活動讓尚未接種疫苗的莫莉（Molly，化名）也難以抗拒。

24歲的莫莉告訴法新社：「我並不反（疫苗），但我不同意強制接種。」

過去數周，她利用從社群媒體取得的偽造疫苗通行證，去了市內好幾家餐廳吃飯。

她解釋，大約數月前，有個網路連結聲稱，只要輸入個人資料，就能取得疫苗通行證。

這個連結已被移除，但想要牟利的類似網站和應用程式層出不窮，澳洲當局抓不勝抓。

澳洲政府10月初宣布要對未接種疫苗者祭出限制，全國各地在網上搜尋偽造疫苗通行證的次數隨即大量增加；禁令生效後，又出現一波高峰。

一個仍在運作的網站聲稱可提供澳洲、美國、英國、愛爾蘭和巴基斯坦的接種證明，開價每件約500美元（約新台幣1萬4000元）。

衛生專家擔心，偽造證明會讓持有人陷入風險、促使疫情爆發，也更難以追蹤接觸史。

目前很難估算流通中的偽造證明有多少，但光是通訊軟體Telegram上一個宣傳偽造澳洲證明的頻道，就有逾6萬4000名成員。

在澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）教授犯罪學的資深偵探赫爾利（Vince Hurley）表示：「在黑暗網路上，要拿到（偽造證明）輕而易舉。」

「要價從100澳元（約新台幣2060元）到1000澳元不等，依品質、賣家評價和其他人的評論而異。」

在澳洲，犯下這類行為可能面臨長達10年徒刑及7400美元罰金，但以身試法者仍所在多有。

澳洲聯邦警察發言人說，警方已知悉這個問題，將致力維護澳洲COVID-19疫苗接種行動不受破壞。

澳洲當局已開始用閃爍的數位全像圖、二維條碼及其他防偽措施，加強第一波疫苗通行證的可信度。

© 2021 AFP