澳洲3月關邊界後 首見國際學生入境

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（法新社雪梨30日電） 一批外籍學生今天搭乘包機降落在澳洲達爾文市（Darwin），成為澳洲3月關閉邊界防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）以來，第一批抵達澳洲的國際學生。

澳洲無限期關閉邊界，把外籍學生也擋在境外，但產值數以十億美元計的教育業得靠他們維持，各大學因此損失大量收入。

查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）承租的一架飛機，今天載着63名國際學生抵達澳洲北部的達爾文市，作為啟動高教業試行計畫的一環。

這批來自中國大陸、香港、日本、越南和印尼的學生，分別前往新加坡搭乘包機。現在他們須在政府隔離設施待14天。

搭機學生有新生和舊生、大學生和研究生，主修科目包括法律、護理和工程等等。

查爾斯達爾文大學透過聲明表示，這是「恢復澳洲國際教育產業的重要一步」。

教育是澳洲第4大出口產業，僅次於鐵礦、煤和天然氣。去年註冊的國際學生超過50萬人，為澳洲經濟挹注370億澳元（新台幣約7800億元）。

遊說團體澳大利亞大學聯合會（Universities Australia）6月表示，關閉邊界可能使這個產業損失110億美元（新台幣約3145億元）。

© 2020 AFP