澳洲F1大獎賽取消 卡達將取代舉辦賽事

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社杜哈30日電） 世界一級方程式賽車（F1）主辦單位今天表示，卡達11月將舉辦該國有史以來首場F1大獎賽，取代已取消的澳洲F1大獎賽。

卡達首場F1大獎賽將於11月21日在杜哈北方的羅賽爾國際賽道（Losail International Circuit）舉行，在F1賽季於中東賽事落幕系列中打頭陣，接下來是沙烏地阿拉伯賽事，以及畫下賽季句點的阿布達比大獎賽。

卡達已簽下一紙10年合約，自2023年起舉行F1賽事。

澳洲大獎賽是通常揭開F1賽季序幕的比賽，但今年鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，為了確保能照常舉行而延到賽季末。澳洲大獎賽已經連續第2年取消。

F1執行長多梅尼卡里（Stefano Domenicali）說：「我們非常高興歡迎卡達本賽季加入F1賽程，以及從2023年起長期參與。」

羅賽爾國際賽道於2014年啟用，迄今舉辦過世界摩托車錦標賽（ MotoGP），在泛光燈照明下也可以用作F1大獎賽。

產油國卡達也將在2022年舉辦世界盃足球賽。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP