澳洲NRL總決賽擬移師紐西蘭 阿爾登拒予隔離豁免

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（法新社威靈頓9日電） 澳洲COVID-19疫情嚴峻，全國橄欖球聯賽（NRL）有意將總決賽移師奧克蘭，並爭取隔離豁免權，但紐西蘭總理阿爾登今天表示，橄欖球選手和所有人一樣，入境就得進行2周隔離。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐澳洲，許多城市仍在實施封城，全國橄欖球聯賽高層為避免總決賽無觀眾開打，造成財務損失，提出可能將10月登場的比賽移師紐國奧克蘭（Auckland）的伊甸公園舉行。

全國橄欖球聯賽要求取得澳洲國家橄欖球隊「袋鼠隊」（Wallabies）在奧克蘭出戰紐西蘭國家橄欖球隊「全黑隊」（All Blacks）時，獲得的隔離豁免權。

澳洲COVID-19疫情爆發迫使紐西蘭暫停實施兩國的旅遊泡泡，但紐國給了澳洲袋鼠隊特殊經濟豁免，據傳在紐西蘭舉辦的國際錦標賽支出約達1200萬至1400萬美元（約新台幣3.3億至3.8億元）。

全國橄欖球聯賽總裁阿布鐸（Andrew Abdo）告訴記者，「那些豁免是基於經濟上的影響，總決賽也該符合這條件」。

然而，阿爾登（Jacinda Ardern）堅持，澳洲袋鼠隊的豁免權是一次性的，全國橄欖球聯賽選手和所有其他人一樣，都受制於2周隔離措施。

阿爾登表示，「全國橄欖球聯賽隊伍必須進行隔離，就像所有從澳洲返國的紐西蘭人一樣」。

© 2021 AFP