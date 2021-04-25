澳紐聯軍紀念日 數千人參加追悼儀式

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（法新社雪梨25日電） 數以千計澳洲與紐西蘭人今天聚集各地，參加澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）黎明追悼儀式。

去年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，紐澳都取消了遊行與紀念典禮等活動，許多人只能在家中自行紀念，但今年兩國大多恢復了實體哀悼活動。

1915年4月25日第一次世界大戰期間，澳洲和紐西蘭軍團為對抗德意志帝國支持的鄂圖曼帝國軍隊，在現在的土耳其加利波里（Gallipoli）半島登陸，澳紐聯軍紀念日就是為了紀念那個日子。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天清晨在奧克蘭戰爭紀念博物館（War Memorial Museum）的集會上，特別提到了當年在戰爭中犧牲的女性。

「在狀況最惡劣的時刻，她們英勇、熱情，她們為現在女性完全融入陸海空防衛力量鋪路。」

現在這個紀念日延伸到紀念兩國在一戰後數十年間參加的每場戰役，包括韓戰、越戰和阿富汗戰爭。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）上周宣布跟進美國時間表，在9月之前將軍隊撤離阿富汗。他表示，今年「我國歷史上的一頁即將完結」。

兩國控制COVID-19疫情有成，才能讓公共紀念儀式與遊行順利舉行。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP