澳網主席：喬科維奇不會冒險錯過澳網

（法新社墨爾本25日電） 澳洲網球協會主席提列預期，世界球王喬科維奇不會冒險錯過明年1月舉辦的澳洲網球公開賽。

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提列（Craig Tiley）表示，維多利亞州嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制接種規定促使選手在澳網開打前接種疫苗；至於球迷和工作人員若未接種疫苗，也都將禁止入場。

提列並表示，他已經和締造9次澳網男單冠軍紀錄的喬科維奇（Novak Djokovic）談過，但仍不清楚他的接種狀況。

提列今天接受墨爾本體育電台SEN訪問，談到職業選手時說：「目前有85%以上的人已接種。我們認為在1月之前，將會有90%到95%的人接種，因為沒接種就不能參賽。」

提列說，有「一、兩名選手」是不能接種疫苗的醫療豁免者，而這種豁免權符合維多利亞州的衛生規定。

喬科維奇拒絕透露他的接種情況，並表示這是他的個人私事。他在ATP世界巡迴年終賽被問到是否會參加澳網尋求衛冕時，沒有明確表態。

提列說：「諾瓦克（喬科維奇）已拿下9次澳網冠軍，我確信他想要10次封王。他擁有20座大滿貫冠軍杯，跟納達爾（Rafa Nadal）和費德瑞（Roger Federer）一樣，而納達爾會參賽。」

「他們其中一人會超越另一人，我認為諾瓦克不會想要就這樣將獎座拱手讓人。」

© 2021 AFP