澳網前簽證遭取消 沃拉科娃將向澳洲網協索賠

（法新社墨爾本12日電） 捷克女網選手沃拉科娃因「令人遺憾」的相同理由，落入跟塞爾維亞名將喬科維奇一樣的處境，遭澳洲拘留並驅逐出境。她今天抵達布拉格後說，她將要求澳網主辦單位－澳洲網球協會賠償。

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澳洲網球公開賽將於17日開打，沃拉科娃（Renata Voracova）與球王喬科維奇（Novak Djokovic）在出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種豁免資格後，簽證都遭取消。

38歲的沃拉科娃起初獲准入境澳洲，甚至在澳網熱身賽在墨爾本打了一場混雙比賽。

但她之後被送到墨爾本的拘留中心，與喬科維奇一同等待澳洲當局的裁決出爐。

沃拉科娃8日離開澳洲，但喬科維奇留下來，打贏留在澳洲的官司。

沃拉科娃說，她將要求澳網主辦單位－澳洲網球協會（Tennis Australia）賠償，且「金額不小」。

她返抵捷克首都布拉格（Prague）後告訴Denik日報：「光是機票就要6萬捷克克朗（約新台幣7萬7075元），我的教練跟我一起飛。」

她說：「還有飯店、為這場大滿貫賽受訓的費用，以及可能得到的獎金。」

沃拉科娃說：「我希望澳洲網球協會面對這件事，這樣才不用訴諸法律。」

© 2022 AFP