澳網包機爆疫情 兩人確診

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（法新社墨爾本16日電） 澳洲官員今天表示，一架將網球選手與隨行人員載到墨爾本參加澳洲公開賽的包機上，有兩人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

其中一名確診者是機組人員，另一人是參與澳網人員但非選手。

機上66名乘客現在必須待在飯店房間，完成14天的強制隔離。這代表機上選手為今年首場大滿貫賽備戰時，每天不得出外練習與訓練5個小時。

根據當地媒體報導，前澳網冠軍艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、美國好手史蒂芬斯（Sloane Stephens）與錦織圭都在那架從洛杉磯起飛的包機上。

維多利亞州COVID-19隔離檢疫單位發言人說：「確診的機組人員與乘客都在接受疫調，將依據陽性病例的正常程序轉送到檢疫飯店。」

「機上其餘66名乘客被匡列為密切接觸者。任何選手與支援人員都不得解除隔離參與訓練。」

全球頂尖網球選手14日起陸續抵達澳洲，將參加延至2月8日舉行的澳網。

大多數的球員是飛到墨爾本，但一些重量級選手，包括塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與美國女網好手小威廉絲（Serena Williams）是飛到阿得雷德（Adelaide）。

所有選手都必須強制隔離14天，但獲准在大會設立的嚴格「生物安全泡泡區」內，每天外出訓練5個小時。

美國選手衫格林（Tennys Sandgren）在推特說，儘管驗出陽性他仍可登機，此消息一出引發眾人議論。墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）報導，這架澳網包機與衫格林搭乘的是同一架。

© 2021 AFP