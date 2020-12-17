澳網因疫情延至2月8日開打 比原定日期晚3周

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（法新社墨爾本17日電） 世界職業網球協會（ATP）今天公布2021年賽季前7周日程更新，表示澳洲網球公開賽（Australian Open）將延至2月8日開打，比原定開賽日期晚3周。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情干擾，再次對大滿貫賽季造成衝擊。在歷經數周協商後，澳網今天延至2月8日舉行。

ATP宣布2021年初賽程時表示，大滿貫男子資格賽將在杜哈（Doh）舉行，但澳洲將主辦一系列大滿貫熱身賽事，包括主要賽事世界職業網球協會杯（ATP Cup）。

此前，今年英國溫布頓錦標賽（Wimbledon Champion）已遭取消，為二戰以來首次。法國公開賽（French Open）也延期，美國公開賽（US Open）則閉門舉行。

在澳洲疫情受控之際，預計粉絲將能進入澳網比賽地點墨爾本球場（Melbourne Park），但選手將需進行為期14天隔離。

墨爾本在經歷第2波疫情後，10月擺脫了為期數月的封鎖，澳洲網球協會（Tennis Australia）與在墨爾本的州政府當局進行漫長協商後，確定澳網將在2月8日至21日間舉行。

澳網原定1月18日開打，如今選手將於1月15日起抵達澳洲，其中許多選手來自疫情依然嚴重的國家，所有選手將待在大會設立的生物安全泡泡區（bio-secure bubble）里兩周。

早前報導指出，選手將待在指定飯店裡，但一天獲准練習或運動最多5小時，搭車往返住處及墨爾本球場。澳洲網球協會未立即證實這些安排。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）

© 2020 AFP