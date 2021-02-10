澳網女單第2輪 小威廉絲輕鬆晉級

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（法新社墨爾本10日電） 力拚平紀錄24座大滿貫的美國名將小威廉絲今天在澳洲網球公開賽女單第2輪，以6比3、6比0直落二擊敗對手，順利晉級第3輪。 小威廉絲（Serena Williams）又身穿只有一條褲管的獨特緊身衣亮相，這是田徑傳奇女將「花蝴蝶」（Flo-Jo）喬伊娜（Florence Griffith Joyner）給她的啟發，在這場她個人第101場的澳網比賽，塞爾維亞女將斯托亞諾維奇（Nina Stojanovic）是第27位手下敗將，小威廉斯以6比3、6比0直落二順利晉級第3輪。

不過她的姊姊現年40歲的大威廉斯（VenusWilliams）對戰義大利女將艾拉妮（Sara Errani），第一盤因腳踝嚴重扭傷而影響表現，以1比6、0比6無緣晉級。

另個被看好有機會封後的日本選手大坂直美也順利晉級，不過其他好手像是加拿大女將安德里斯庫（BiancaAndreescu）與捷克的克菲托娃（Petra Kvitova）都止步第2輪。

曾在溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）封後、2019年澳網女單亞軍的捷克女將克菲托娃，以4比6、6比1、1比6爆冷敗給羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）。

© 2021 AFP