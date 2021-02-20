澳網女單 大（土反）直美二度封後

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（法新社墨爾本20日電） 日本名將大（土反）直美今天在澳洲網球公開賽女單決賽6比4、6比3直落二擊敗第22種子美國的布雷迪（Jennifer Brady），繼2019年之後再度於澳網封後，也拿下個人第4座大滿貫冠軍。

第3種子大（土反）直美之前曾與布雷迪3度交手，以2勝1負佔上風。今天這場決戰在拉佛球場（Rod Laver Arena）登場，雙方首盤第4、5局各利用對手的雙發失誤互相破發，第8局打完4比4平手；第10局布雷迪原本居於上風，卻在關鍵時刻雙發失誤，接着再連續出現兩次非受迫失誤，以4比6讓出。

第二盤戰局一面倒，大（土反）連下4局讓對手喘不過氣，第5局布雷迪破發稍扳顏面，但已擋不住大（土反）的奪冠決心，大（土反）再以6比3拿下這盤，以77分鐘完成封後任務。

23歲的大（土反）氣勢如日中天，18日在4強解決39歲的美國天後小威廉絲（Serena Williams），讓小威追平24座大滿貫金杯紀錄的美夢破碎後，如今她已跨季累計21連勝。

除了兩度贏得澳網女單冠軍，大（土反）也在2018、2020年於美國網球公開賽女單稱後，生涯四度闖進大滿貫女單決賽均勝出，勝率百分之百。

大（土反）本屆澳網一路銳不可當，16強、8強及4強分別擊退西班牙前球後蒙奎露薩（Garbine Muguruza）、台灣一姊謝淑薇和小威廉絲等好手，封後過程僅在對上蒙奎露薩之戰失掉一盤。

© 2021 AFP