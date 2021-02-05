澳網指定飯店出現確診 507人篩檢結果全為陰性

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（法新社墨爾本5日電） 澳洲網球公開賽主辦單位今天表示，篩檢後未再出現新的染疫者，讓這場大滿貫賽事的準備工作能夠回到正軌。

在一間澳網指定飯店的一名員工染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，這場網壇年度首場大滿貫賽事的準備工作一度陷入混亂。

約507名球員、隊職員被要求接受篩檢，且在結果出爐前必須隔離，這讓6場原訂昨天進行的熱身賽被迫暫緩。

他們可能染疫的疑慮今天全部清除，比賽恢復進行。

澳網透過官方推特帳號說：「所有隔離中的澳網相關人員，昨天所做的篩檢結果都呈陰性反應。」

維多利亞州先前已經28天沒有本土病例，最近一起病例出現時，有關當局唯恐墨爾本先前封鎖4個月，直到去年10月才解封的情況再度發生，因此更加嚴格的要求民眾配戴口罩。

超過1000球員、教練、隊職員上個月搭機抵達病毒大體清零的澳洲，引發疫情期間比賽是否應該續辦的爭論。

儘管大多數球員每天獲准練球5個小時，72人因為包機上有8人確診，必須24小時待在飯店房間。

今年的澳網，每天允許2萬5000名到3萬名的觀眾入場觀賽，人數大約是去年的一半。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）

© 2021 AFP