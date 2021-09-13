澳網決賽敗給喬科維奇 梅迪維夫美網甜蜜復仇

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（法新社紐約12日電） 世界排名第2的梅迪維夫今天在美國網球公開賽男單決賽，以3盤6比4擒伏世界球王喬科維奇，抱回生涯首座大滿貫賽單打冠軍，也報了今年澳洲公開賽決賽敗給對方的一箭之仇。

34歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）致詞時哽咽感謝現場觀眾支持，也讚揚25歲的梅迪維夫（Daniil Medvedev）贏得實至名歸。

梅迪維夫今天場上表現氣勢如虹，粉碎喬科維奇年度全滿貫美夢。喬科維奇也無緣拿下生涯大滿貫賽男單第21冠，繼續和瑞士天王費德瑞（Roger Federer）和西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）並列20冠紀錄保持人。

梅迪維夫成為第3位捧回大滿貫賽男單金杯的俄羅斯好手，前兩位是卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）和沙芬（Marat Safin）。卡菲尼可夫贏得1996年法國公開賽和1999年澳洲公開賽；沙芬稱霸2000年美網和2005年澳網。

梅迪維夫在奪冠致詞時說：「在此向粉絲和諾瓦克（喬科維奇名）說聲抱歉，我們都知道他今天尋求的目標。」

他對喬科維奇說：「你生涯所達成的成就…對我來說，你是史上最棒的網球選手。」

梅迪維夫是2019年美網亞軍，今年澳網決賽敗給喬科維奇，這次第3度在大滿貫賽爭冠，再度遭遇喬科維奇，最後成功報一箭之仇。

喬科維奇說：「恭喜丹尼爾（梅迪維夫），精彩的比賽。如果有任何人現在值得抱回一座大滿貫賽冠軍，這個人就是你。」

喬科維奇原本要力拚成為自澳洲傳奇名將拉佛（Rod Laver）1969年橫掃4大滿貫賽以來，首位在同一年拿下4大滿貫賽單打冠軍的男網選手。現年83歲的拉佛今天也到場觀賽。

喬科維奇含淚哽咽地向現場為他大聲加油的觀眾致謝，即便他失兩盤且第3盤被兩度破發時，仍可聽見球迷打氣聲。

喬科維奇說：「即是我沒贏得這場比賽，我的心中仍充滿喜悅，我是最幸福的人，因為你們大家讓我在場上感覺獨一無二。你們大家觸動我的靈魂，我在紐約從來沒有過這種感受。」

© 2021 AFP