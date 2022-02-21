澳網風波後重回球場 喬科維奇稱受到熱烈歡迎

（法新社杜拜20日電） 喬科維奇先前因為沒打疫苗，簽證遭取消而打不了澳網，鬧得滿城風雨後，終將於明天的杜拜網賽重返球場，對此他稱自己在休息室獲得其他球員的「熱烈」歡迎。

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由於沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）的澳洲簽證遭取消，並被驅逐出境，這讓他錯過上個月的澳洲網球公開賽。 本周，喬科維奇將重返球場角逐杜拜網賽，這將是他去年12月在西班牙馬德里打完台維斯杯總決賽（Davis Cup Finals）後的第1場比賽。 喬科維奇在杜拜網賽的首戰，將對上持外卡參賽的義大利選手穆薩提（Lorenzo Musetti）。在這場比賽開打前，喬科維奇今晚告訴記者，有關他重返球場的心情，及其他球員對他的回歸是否有負面反應。

34歲的塞爾維亞好手喬科維奇說：「我還沒遇到太多球員，但目前為止，我在這裡遇到的選手，對此事的反應都很正面，且表達歡迎之意。當然，我很樂見這樣的情況，我不能說在澳洲時就是這樣，那有點奇怪。但在這裡，目前為止，一切都很好。」 喬科維奇結束澳洲之行10天後開始練球，他坦承需要一點時間，讓幾周來激動的情緒恢復過來。在離開澳洲前，喬科維奇曾遭澳洲邊境部隊（Australian Border Force）拘留，他的簽證兩度被取消，最終被澳洲驅逐出境。 生涯至今共獲20座大滿貫賽單打冠軍的喬科維奇稱，在澳洲發生的事讓他感到「難過」且「失望」，但他很快就充滿衝勁，準備好要重返球場。 本周將尋求他在杜拜網賽第6座冠軍的喬科維奇說：「過去兩周半、3周的時間，我都在打網球，且很享受其中。我喜歡比賽、喜歡打球，所以對我來說，拿起球拍並上場練球，對我來說毫無困難。」 「知道自己要來杜拜，我做了些準備，也有個目標。因此，我如今身在這裡，我敢說我已竭盡所能做足準備，我也十分期待能重新回到比賽。」 先前接受英國廣播公司（BBC）訪問時，喬科維奇表示，如果比賽強制規定要打疫苗，即便是大滿貫賽的比賽，他也願意放棄。

© 2022 AFP