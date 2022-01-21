澳網首輪原強碰喬科維奇 塞爾維亞小將勇闖16強

（法新社墨爾本21日電） 男網世界排名第77的凱柯曼諾維奇原本會在澳網首輪強碰同樣來自塞爾維亞的網壇天王喬科維奇，但球王因簽證問題遭驅逐出境，凱柯曼諾維奇順勢抓住機會，連過3關挺進16強。

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由於男網世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）拒打疫苗而被澳洲驅逐出境，在澳洲網球公開賽資格賽輸球的義大利選手卡魯索（Salvatore Caruso）幸運遞補球王簽位。

22歲的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）首輪不僅直落3輕鬆淘汰卡魯索，第2輪也順利過關，今天更在第3輪以6比4、6比7（8比10）、6比2、7比5力退大會第25種子索內戈（Lorenzo Sonego）。

凱柯曼諾維奇今天贏球後，生涯首度闖進大滿貫賽16強，他接下來將對決第17種子「法國跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）。

凱柯曼諾維奇如今將至少獲得32萬8000澳元（約新台幣652萬7826元）獎金以及180分的排名積分。

凱柯曼諾維奇賽後表示：「這太不可思議了。一周前我本應該和世界第一（喬科維奇）比賽，而且獲勝機會渺茫，但現在我打進最後16強。」

「我很高興我能有第2次機會，我有不少球真的打得很好。我只是想盡我所能利用這一良機。」

凱柯曼諾維奇並表示，自己尚未與返回塞國的喬科維奇聯絡，「我認為他還在恢復當中，我不想打擾他。給他空間吧。等事情平息後，我最終肯定會跟他聯繫。」

© 2022 AFP