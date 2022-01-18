澳網/梅迪維夫首輪開胡 因喬科維奇缺席爭冠希望增

（法新社墨爾本18日電） 俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天在澳洲網球公開賽首輪拿下令人信服的勝利，在世界球王喬科維奇缺席澳網之際，凸顯自己是群雄想要擊敗的奪冠熱門人選。

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第2種子梅迪維夫獲看好有望拿下他的第2座大滿貫男單金杯。他今天在澳網拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比1、6比4、7比6（7比3）直落三，輕取世界排名第91的瑞士選手拉克索寧（Henri Laaksonen），晉級2輪後將遭遇澳洲好手基爾喬斯（Nick Kyrgios）。

基爾喬斯賽前感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但似已恢復，表現未受影響，以6比4、6比4和6比3擊敗英國對手布羅迪（Liam Broady）晉級。

塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）因為拒打COVID-19疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）則因為受傷，也無法參與這屆澳網。

在喬科維奇及費德瑞缺席的情況下，今年25歲的梅迪維夫與西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）是澳網男單冠軍熱門人選。

納達爾將力爭創紀錄的第21座大滿貫男單金杯，昨天以6比1、6比4、6比2直落三，輕取美國對手希隆（Marcos Giron）。

梅迪維夫曾在去年9月美國公開賽男單決賽擊敗喬科維奇，拿下他的大滿貫男單首冠。他展現自信，賽前就稱自己不怕任何敵手。

除了梅迪維夫以外，希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）也是網壇「新生代」（Next Gen）中另一個挑戰「三巨頭」（Big Three，喬科維奇、納達爾及費德瑞）的青年好手。

西西帕斯為本屆大會男單第4種子，在肘傷手術後持續康復，將於今天稍晚對決瑞典選手伊莫爾（Mikael Ymer）。

© 2022 AFP