澳總理促G7改革貿易規範以阻經濟脅迫

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（法新社雪梨9日電） 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天將在一場演說中提到，徹底改革全球貿易規範對遏阻經濟脅迫至關重要。在與七大工業國集團（G7）領袖會面前，莫里森這席話劍指中國。

在澳洲與最大貿易夥伴中國的貿易戰未見緩解之際，莫里森將於澳洲智庫伯斯美亞中心（Perth USAsia Centre）發表演說，提及全球基於規則的秩序正「承受壓力」。

法新社取得的演說稿指出：「正視經濟脅迫最實際的方式，就是恢復全球貿易機構具約束力的紛爭調解制度。」

「脅迫行為若無後果，就沒有自製的動力。」

北京近月來針對澳洲產品實施嚴格的經濟制裁，包括在數個農業類別、煤、酒及觀光上施加關稅或干擾。

澳洲當局認為，中國這些措施意在懲罰。澳洲力抗中國在澳洲進行的「影響力作戰」（influence operations），拒絕中國對敏感領域的投資，並公開呼籲調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源頭。

G7即將於6月11日到13日在英格蘭康瓦爾（Cornwall）召開高峰會，澳洲並非成員國，但以客座身分獲邀與會，莫里森希望藉此機會與G7國家合作，更新世界貿易組織（WTO）規範。

中國對進口自澳洲的大麥加徵關稅，澳洲已在世貿組織採取行動，但此案可能需時數年才能解決。

© 2021 AFP