澳門立法會選舉 民主派腳跟進一步削弱

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（法新社澳門13日電） 根據澳門選管會初步開票結果，澳門立法會昨天選出新一屆議員，但投票率只有42.38，比上屆少14.8個百分點。由於多名候選人選前被取消參選資格，澳門民主派的空間再被壓縮。

澳門與鄰近的香港均為中國實施自治的特別行政區，但近年同遭來自北京中央政府加強直接管理。

選前澳門當局基於國安理由，撤銷21名候選人資格，當中大多為民主派。

澳門立法會議員任期4年，昨天選出第7屆議會。

今年7月，澳門立法會選舉管理委員會取消（俗稱DQ（disqualify）6組參選人的參選資格，當中包括民主昌澳門、學社前進和澳門進步協會，它們都被視為民主派。

這也是澳門主權於1999年轉移以來，選管會首次針對民主派採取DQ。

澳門立法會選舉共有33席，分為直選14席、功能界別間接選舉12席、行政長官委任7席，昨天舉行直選及間選。

根據選管會凌晨公布的當選名單，在直選的14張名單中，當選及得票較多的建制派團體有澳門民聯協進會、同心協進會、新希望、澳粵同盟、群力促進會。

據公布，本屆有32.3萬人投票，投票率42.38%，較上屆少了14.8%，廢票超過2000張；這是澳門主權於1999轉移以來，投票率最低的一次。

香港前年爆發「反修例」運動並出現本土及「港獨」意識，北京方面完善選舉制度及對香港公職人員宣誓作出解釋，落實「愛國者治港」方針，把其視為「反中亂港」者剔出管治架構，澳門這次選舉也是類似情況。

© 2021 AFP