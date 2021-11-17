濫用抗生素助長抗藥性 恐製造出超級細菌

（法新社巴黎17日電） 數十年來，專家不斷警告，濫用抗生素將導致細菌變得更難對付。世界衛生組織（WHO）也將抗生素抗藥性列為「對全球衛生、糧食安全與發展的最大威脅之一」。

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●何謂抗生素的抗藥性？

抗生素的作用是殺死細菌或防止它們繼續繁殖。盤尼西林（penicillin，青黴素）於1928年被發現後，成為二戰後首種大規模生產的抗生素。

此後隨着時序推移，對抗生素耐受性較差的細菌被廣泛消滅，這也為較具抗藥性的細菌提供了傳播空間。對抗生素有抗藥性的細菌，可以將它們的防禦能力轉移給抗生素耐受性較低的細菌。

微生物學家萊斯特林（Christian Lesterlin）告訴法新社：「我們看到的多數抗藥性案例，尤其是傳播快速且危險性高的案例，都是這種轉移抗藥性的能力所造成。」

正因如此，抗生素對抗感染的效果變得越來越差。

●抗藥性是人類造成的嗎？

事實上，抗藥性是一種自然現象，但人類廣泛、甚至過度使用這種強效藥物，導致形成抗藥性的進程加速。

已開發國家約自20年前開始警告使用抗生素治療季節性流感的危險性。這種疾病是由病毒、而非細菌所引起。到了2010年左右，在富裕國家，人類使用抗生素的狀況趨於穩定，但隨着藥物取得的方便性提升，抗生素在發展中國家也變得越來越常見。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）2018年的一份報告發現，在低收入和中等收入國家使用者的推動下，從2000年到2015年之間，全球抗生素消耗量增長了65%。

將抗生素納入家畜常規療法的做法也越來越受到關注，歐盟於2006年下令禁止在動物飼料中添加抗生素做為生長促進劑。然而，在全球各地，這種做法仍在持續增加。2017年世衛發布指南，建議停止家畜接受預防性抗生素治療。

魚類和動物體內的抗藥性菌株不僅會擾亂糧食生產，還可能影響抗生素對人類的效用。

●抗藥性會造成什麼危險？

人類面臨的最大風險，就是可能感染現有抗生素無法治療的細菌。醫療院所可能出現高抗藥性的「超級細菌」，這是一個非常令人擔憂的嚴重問題。

醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）2018年刊登的一項研究發現，2015年歐盟有超過67萬人因5種抗藥性菌株而生病，估計有3萬3110人因此喪命。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，每年美國都有大約3萬5000人因感染超級細菌而死亡。

世衛2019年警告，全球只有65國在收集抗生素使用狀況相關數據，這種藥物在發展中國家的使用狀況則欠缺相關資料。

●我們應該怎麼做？

我們應謹慎使用抗生素。世衛建議將人類使用的抗生素分為三大類，包括廣泛使用（Access）、謹慎使用（Watch）和保留使用（Reserve）。

WHO建議，廣泛使用抗生素應佔總消費量的至少60%，另兩類則用於應對其他抗生素無效的情況。

在廣泛使用的抗生素中，應優先選擇針對單一菌種、而非數個菌種發揮效用的抗生素，如此才能降低抗藥性產生的機率。

© 2021 AFP