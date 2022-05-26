濫用用戶個資 美FTC罰推特1.5億美元

（法新社舊金山25日電） 美國當局今天表示，推特（Twitter）同意支付1.5億美元，就有關該平台向廣告主提供部分用戶資料的指控達成和解。推特曾以改善用戶帳號安全為名，要求用戶提供個資。

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美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和司法部指控推特，要求用戶提供電話號碼或電子郵件地址，加強隱私保護，但之後卻利用這些個資讓廣告主賺錢。

美國聯邦貿易委員會主席莉娜汗（Lina Khan）在新聞稿中表示：「推特以安全目的為藉口獲取用戶資料，但之後卻使用這些資料向用戶投放廣告。」

用戶交給科技公司的個資以及這些資料的使用方式，是監管機構與臉書（Facebook）母公司Meta、推特等巨擘之間反覆起衝突的原因之一。

監管機構表示，在截至2019年的5年期間，超過1.4億推特用戶向這家總部位於舊金山的平台提供電話號碼或電子郵件地址，以幫助通過兩步驟身分驗證，保護帳號安全。

美國聯邦貿易委員會表示，推特在沒有告訴用戶的情況下，允許廣告主使用個資傳送目標式廣告。美國聯邦貿易委員會與聯邦檢察官合作，對這家科技公司提起訴訟。

和解協議顯示，推特除了同意支付1.5億美元外，還將實施新措施，包括讓獨立評估員定期評估其隱私計畫。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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