火山噴發掀海嘯至少3死 東加派海軍軍艦救援

（法新社威靈頓18日電） 南太平洋島國東加政府表示，上周大規模海底火山噴發掀起的15公尺海嘯侵襲東加海岸，摧毀民宅、造成至少3人死亡。東加政府已展開疏散行動，派出海軍軍艦協助救災。

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東加政府今天首度對15日災難發表公開聲明，稱在「前所未見的災難」中，有一座村莊完全遭摧毀，在散布東加群島的其他聚落，只有幾戶民宅沒倒。

東加政府在聲明中說，至少有3人罹難，生還者擠在臨時庇護所內避難。

洪加哈派海底火山（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）15日大規模噴發，東加政府今天說，「東加發生前所未見的災難」，又說已派出救援團隊前往重災區疏散居民。

東加政府表示，火山噴發掀起「高達15公尺的海嘯」，海嘯襲擊數座島嶼的西岸海岸。

有關當局前幾天偵測到檬果島（Mango）傳出求救訊號，島上村莊完全遭摧毀，而散佈於東加群島的其他村莊，只有少數幾戶民宅沒有受損。

已證實罹難的3人是檬果島一名65歲婦女、一名49歲男子與英國人葛洛佛（Angela Glover）。東加政府說，也傳出有數人受傷。

東加派出海軍軍艦救援，載着醫療人員與水、食物、帳篷等緊急物資前往災區。東加政府在聲明中說：「疏散行動已展開。」

然而，由於連結東加與全球其餘地區的海底電纜中斷，東加的救援行動受阻，東加只能靠衛星電話與無線電與外島聯繫。

紐西蘭空軍偵察機拍攝的照片顯示，東加島嶼上方籠罩着厚厚的火山灰，污染飲用水供應。

東加也面臨海外救援物資如何運抵的問題，碼頭受損、主要機場跑道覆蓋火山灰，妨礙國際馳援。

© 2022 AFP