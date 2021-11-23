火山熔岩流抵大海 加納利當局下禁足令避毒氣

（法新社拉帕馬島22日電） 西班牙拉帕馬島（La Palma Island）一座火山日前噴發，由於汩汩流出的熔岩流抵大海，恐釋放有毒氣體，當局今天下令當地約3000居民維持留在屋內、避免外出。

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當地緊急應變機構在社群媒體推特（Twitter）表示，岩漿傾瀉入海、向空中噴發大量白煙，「加納利群島火山應變計畫」（Pevolca）對附近沿海城鎮和村落居民「發布限制令」。

「加納利群島火山應變計畫」補充表示，由於「可能釋放有害健康的氣體」，因而下達限制令。

「加納利群島火山應變計畫」技術主管摩奎恩德（Miguel Angel Morcuende）在記者會上表示，這道命令影響「島上約3000人」。

法新社報導，這是拉帕馬島南部的老峰火山（Cumbre Vieja）9月19日噴發、火山灰覆蓋大片地區以來，熔岩流第3度抵達大西洋。

受火山灰影響，空中交通連續第3天遭打亂，往返拉帕馬機場的班機今天全數取消。

地方當局也建議拉帕馬島首府聖克魯斯拉帕馬（Santa Cruz de La Palma）居民使用高效過濾的FFP2口罩，以保護自己免受火山噴發產生的二氧化物和硫磺影響。

人口約8.5萬的拉帕馬島多數地區目前未受火山噴發影響，但熔岩流向大海途經西邊部分地區則面臨不確定的未來。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

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