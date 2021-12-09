火箭射穿籃網 豪取7連勝

（法新社洛杉磯8日電） 美國職籃NBA休士頓火箭今天以114比104分擊敗人手不足的布魯克林籃網，也將火箭連勝紀錄推進到7場。包括籃網輸球在內，東區前三強籃網、公牛及密爾瓦基公鹿今天都嘗敗績。

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火箭的高登（Eric Gordon）在第四節被罰出場前攻下21分，馬修斯（Garrison Matthews）拿下19分，這是火箭自2019年11月8連勝以來首度的7連勝。

一月從火箭被交易到籃網的哈登（James Harden）是第二度回到老東家出賽，他為目前高居東區第一的籃網隊貢獻25分，籃網今天讓聯盟得分王杜蘭特（Kevin Durant）和阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）輪休。

另外，克里夫蘭騎士賈蘭德（Darius Garland）斬獲24分，新人莫布里（Evan Mobley）拿下16分、9籃板，幫助騎士以115比92分擊敗傷病連連的公牛。

騎士隊以23分擊敗東區排名第二的芝加哥公牛，是本賽季最大的勝差。

公牛球員湯馬斯（Matt Thomas）COVID-19檢測呈現陽性反應後，成為隊上第四個適用聯盟COVID-19健康與安全協議的球員。

公牛教頭唐納文（Billy Donovan）表示，在這次的慘敗後，隊上可用的球員必須有更好的表現。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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