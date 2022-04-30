灰熊再度上演逆轉勝 4比2淘汰灰狼晉季後賽次輪

（法新社明尼蘇達29日電） 美國職籃NBA曼菲斯灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）今天砍下23分，率隊再度在第4節尾聲上演逆轉戲碼，終場以114比106擊敗地主明尼蘇達灰狼。

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貝恩今天15投9中，並在第4節尾聲飆進關鍵的超前三分球，助西區第2種子灰熊在季後賽首輪以4勝2敗戰績勝出，5月1日起將在西區季後賽次輪對上金州勇士。

第3節打完，灰狼取得84比74領先，但後來灰熊一路急起直追，打出一波40比22攻勢拉尾盤，最終逆轉戰局取得勝利。

貝恩命中一顆三分球，讓灰熊在下半場首度取得領先，加上傑克森（Jaren Jackson Jr.）第4節得到12分，協助灰熊取得勝利。

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）上半場手感欠佳，僅得4分，但今天仍繳出17分、11助攻與8籃板佳績。

布魯克斯（Dillon Brooks）挹注23分，傑克森貢獻18分。克拉克（Brandon Clarke）攻下17分，瓊斯（Tyus Jones）繳出10分。

灰狼方面，愛德華茲（Anthony Edwards）砍下全隊最高30分，湯斯（Karl-Anthony Towns）貢獻18分10籃板與4助攻，麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挹注24分。

© 2022 AFP