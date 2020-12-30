灰熊新人王莫蘭特 左腳踝2級扭傷缺席3至5周

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（法新社曼菲斯29日電） NBA灰熊今天表示，陣中獲選上季年度最佳新人的莫蘭特，因為左腳踝扭傷，預計缺陣3至5周。

美國職籃NBA曼菲斯灰熊在聲明中說：「透過進一步的影像檢視，發現腳踝2級扭傷，預計需要3至5周的時間復原。」

灰熊28日曆經延長賽，在客場以116比111險勝布魯克林籃網，此役籃網杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）沒有出賽，丁威迪（Spencer Dinwiddie）因傷缺陣。

灰熊新星莫蘭特（Ja Morant）在那場比賽的中場前2分多鐘，飛身試圖封組籃網前鋒盧瓦烏-卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）的投籃，但莫蘭特在落地時，不慎踩到盧瓦烏-卡巴洛特的腳而扭傷。

當下莫蘭特痛苦地單腳跳到場外躺下，在球隊人員檢視後，被攙扶着坐上輪椅離開球場，之後他回到場邊，腳上穿有固定作用的保護靴。

21歲的莫蘭特，在灰熊本季前兩場比賽，平均可獲36分，他在推特（Twitter）上的發文看來十分正面，他放了一張自己在比賽中帶着微笑的照片，並寫下：「我知道這是上帝的安排，所以我微笑着。」

© 2020 AFP