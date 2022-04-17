炮火炸出酵母味 哈爾科夫志工餐廳麵包噴飛

（法新社哈爾科夫16日電） 烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）今天遭到俄羅斯轟炸後，空氣中瀰漫濃濃酵母味，一間志工餐廳被炸得面目全非，麵包被噴飛到大街。

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現在這些麵包都濕了，在消防灌救時被救火的水浸濕的，混在一堆奇怪又可怕的垃圾中，有落單的鞋子、隔壁服飾店焦黑的假人，還有一本「哈利波特」（Harry Potter）小說。

麵包的氣味和汽車燒毀的刺鼻味混雜在一起，連接道路的天橋被炸得支離破碎，乍看更像是台手風琴。轟炸威力太過驚人，一處公寓的陽台甚至被震波震到解體。

官員說，這場轟炸造成2死18傷，讓俄軍2月底入侵烏克蘭以來的死亡人數繼續攀升。

大受打擊的伏拉索夫（Genadiy Vlasov）在街頭閑晃，漫無目的地在塑膠與金屬碎片中找着什麼。他停在附近的車子沒能倖免，已經面目全非。

炮火來襲當時，他正在廚房裡做麵包，準備免費發送給仍困在這座圍城的居民們。

這位52歲志工告訴法新社：「很大的爆炸，一開始我們還不知道發生了什麼事，直到牆開始搖晃，才知道得快逃了。」

哈爾科夫是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月底暫停對烏克蘭首都基輔攻勢後，重整軍事行動鎖定的其中一地。隨着克里姆林宮加強對烏東攻勢，炮火連天已是這座距俄國邊界僅21公里城市近日的常態。

當局昨天表示，俄軍轟炸哈爾科夫一處住宅區，造成10死與35傷。

經理卡明金（Dmytro Kamykin）在接近中午的11時30分進入這間志工餐廳。街上一輛車內，放滿了平底鍋、刀具等烘焙器材。

56歲的卡明金說：「3輛車載着志工前來，他們受了重傷，都在流血。」

腳底下，有條從磚塊縫隙流出的水彙集成的小河流。卡明金嘆息地說：「這附近有個年輕人死了，你看柏油上有血，我跑過去時他已經死了。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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