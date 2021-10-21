炮轟道奇20勝王牌 勇士MLB國聯冠軍賽聽牌

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美國職棒大聯盟MLB亞特蘭大勇士昨天遭洛杉磯道奇逆轉，錯失3連勝「聽牌」機會。盼乘勝追擊一舉扳平戰局的道奇今天派出例行賽20勝3敗、防禦率2.96的尤瑞亞斯（Julio Urias）先發，勇士原訂由伊諾亞（Huascar Ynoa）迎戰，但他因肩膀不適，臨時改采投手車輪戰應急。

面對道奇強投尤瑞亞斯，勇士2局上半就靠羅沙里歐（Eddie Rosario）、杜瓦（Adam Duvall）各擊出1發陽春全壘打，取得2比0領先。

3上弗利曼（Freddie Freeman）也開轟，皮德森（Joc Pederson）安打帶有打點，勇士領先擴大為4比0。

杜瓦5上的高飛犧牲打讓勇士進帳第5分，道奇則在5下靠波樂克（A.J. Pollock）的安打追回2分。

道奇6上沒再讓尤瑞亞斯續投，此役他先發5局，送出3次三振、2個保送，被擊出3支全壘打在內的8支安打，丟掉5分都是自責分，最後承擔敗戰。

9上勇士首名打者史萬森（Dansby Swanson）敲出安打後盜上二壘，弗利曼此時擊出帶有打點的二壘安打，下一棒的阿比斯（Ozzie Albies）獲保送，羅沙里歐在1出局後，揮出右外野方向3分炮，讓勇士將領先擴大到9比2，最終就以7分之差贏球。

明天系列賽第5戰將繼續在道奇主場，勇士最快明天於客場拿下國聯冠軍並闖進世界大賽。

© 2021 AFP