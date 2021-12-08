為妻偽造接種疫苗證明 德男子疑畏罪殺全家後自盡

（法新社柏林7日電） 德國檢方今天表示，一名男子殺了妻子與3名子女之後舉槍自盡，並留下遺言說，他害怕為妻子偽造COVID-19健康通行證的行為被揭發後，他的孩子會因為他坐牢而被帶走。

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布蘭登堡邦（Brandenburg）檢方表示，4日在柏林市郊柯尼希斯武斯特豪森鎮（Koenigs Wusterhausen）一處住宅中發現這5具遺體。

這名40歲的父親在遺書中寫道，他先前為妻子取得一紙假的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗通行證。

檢方發言人班特利昂（Gernot Bantleon）告訴法新社說，但他妻子的老闆發現通行證是偽造的，並且打算展開調查。

發言人說：「這名父親預料他和妻子都會去坐牢，而他們的小孩會被帶走。」

調查人員認為這名男子先是殺了4歲、8歲和10歲小孩，以及他40歲的妻子，之後再自我了斷。

鄰居在這家人屋內發現遺體後，打電話通報緊急服務部門。

檢方表示，法醫還在驗屍，目前為止僅透露致命傷是頭部的槍傷。

為了遏止第4波疫情擴散，德國收緊防疫措施。自上月起，員工必須出示接種疫苗、康復或采檢陰性證明。但當局一再警告，市面上有假的COVID-19疫苗接種證明流傳。

德國有關當局上周同意，禁止未接種疫苗者進入幾乎所有場所，只有雜貨店、藥局與麵包店等必要商家不在此限。此外，他們也打算規定部分行業需強制施打疫苗。（譯者：紀錦玲）

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