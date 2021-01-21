為拜登就職朗誦詩作 22歲小詩人奪風采

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（法新社華盛頓20日電） 22歲美國詩人高曼今天於美國總統拜登就職典禮上朗誦詩文，其創作靈感源自兩周前國會暴動事件，她提到民主將「永遠不會被擊敗」，激勵人心的內容使她成為全場焦點。

繼美國詩人佛羅斯特（Robert Frost）首創先例，於甘乃迪（John F. Kennedy）總統1961年就職典禮上朗誦詩作，高曼（Amanda Gorman）成為在就職典禮吟詩的最年輕詩人。第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）在拜讀過高曼的其中一篇作品後，便邀請她一同於國會大廈參與典禮的舉行。

高曼表示，她一天會創作幾行，但在川普支持者6日攻佔國會大廈後，她為了一口氣完成她的就職典禮詩作「峻嶺吾登」（The Hill We Climb）而徹夜未眠。

她說：「我們已見過將分裂國家，而非同甘共苦的那種力量。如果這股勢力是要拖延民主，那將摧毀我們的國家。」

「這項行動差點得逞，雖然民主也許暫遭耽擱，卻永遠不會被擊敗。」

高曼去年從哈佛大學畢業，並成為第一位由美國國會圖書館（Library of Congress）頒布的國家青年桂冠詩人。更早前，她創立推廣文學的非營利組織，並於洛杉磯獲得相似的殊榮。

過去，她的作品包含種族平等議題，與反性騷擾的「#我也是」（#MeToo）運動。

接在拜登之後，高曼帶着泰然自若與喜悅的心情站上演講台。她在吟誦詩詞時提到：「我們，是這個國家與時代的繼承者，一個骨瘦如柴的黑人女孩，身為奴隸後代、由單親母親撫養長大，也能夢想着有天能當上總統，而現在正在為一位總統吟詩。」

在她過去的作品之中，「暴君懼詩人」（Tyrants fear the poet）描述的是2017年在維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）舉行的白人至上主義遊行。拜登說，他是因為這場遊行而想競選總統，當時川普針對這起事件表示，群眾中「兩邊都有好人」。

在與全國公共電台（National Public Radio）的訪談中，高曼表示她從小患有語言障礙，無法發出一些字母的音，有相似經歷的拜登亦曾公開表示他受口吃之苦。

高曼替拜登就職典禮朗誦完詩作後，現場響起熱烈掌聲，社群媒體上也贊聲一片。

晨間電視脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）在推特寫道：「能看到另一名年輕女性崛起，讓我感到無比驕傲。」她把高曼與另一名着名作家安傑洛（Maya Angelou）相提並論，安傑洛曾在前總統柯林頓（Bill Clinton）第一場就職典禮吟誦詩作。

前任無國界醫生組織（Doctors Without Borders）國際主席廖滿嫦（Joanne Liu）稱讚高曼的朗誦是「有史以來最鼓舞人心的5分43秒鐘」。（實習編譯：王宇潔/核稿：張曉雯）

© 2021 AFP