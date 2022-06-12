為烏克蘭作戰3外籍戰士遭判死 親俄分離分子支持

（法新社馬立波12日電） 幫烏克蘭作戰而遭到俘擄的兩名英國、1名摩洛哥人遭烏東親俄羅斯分離主義分子所設的法院判決死刑。烏東頓內茨克分離運動領導人普希林今天表示，他不會改變此一判決。

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頓內茨克州（Donetsk）的分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）告訴記者：「他們為了錢而來到烏克蘭殺害平民，因此我不認為有任何減輕或修正判決的條件。」當地法院進行了這項審判。

普希林表示，法院對3名戰士「給予完全公平的懲罰」。

他並指控英國首相強生（Boris Johnson）不管這些人死活，沒有跟分離運動當局聯繫。

法新社參加俄羅斯國防部安排的採訪行程，走訪飽經戰禍而於5月遭到俄軍和烏克蘭分離主義部隊拿下的馬立波（Mariupol），普希林在當地舉行的記者會中，作以上表示。

強生髮言人昨天對於英國人艾斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）、摩洛哥人沙德旺（Brahim Saadoun）遭判死刑一事表示「震驚」。

該名發言人說，「他們顯為烏克蘭武裝部隊成員，因此為戰俘」，而不是頓內茨克分離運動當局所指控的僱傭兵。

據艾斯林和平納的家屬表示，他們自2018年以來就住在烏克蘭。

聯合國10日曾針對親俄反對勢力作出死刑判決一事表達憂心。

© 2022 AFP