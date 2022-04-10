「為烏克蘭挺身而出」運動已募101億歐元

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（法新社華沙9日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩今天在波蘭華沙表示，全球聲援烏克蘭難民的「為烏克蘭挺身而出」運動目前已募得101億歐元。 範德賴恩（Ursula von der Leyen）說，「為烏克蘭挺身而出」（Stand Up for Ukraine）運動已募得91億歐元，歐洲復興開發銀行（EBRD）另提供10億歐元，將用於協助逃離烏克蘭戰火的難民以及烏國國內流離失所的民眾。 主辦單位表示，由歐洲聯盟（EU）以及加拿大總理杜魯道（Justin Trude）發起的「為烏克蘭挺身而出」運動，目的在為烏克蘭流離失所的民眾與逃離這個戰亂蹂躪國家的難民募款。 俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，已有超過440萬難民逃離烏國，大部分前往歐盟成員國，其中鄰國波蘭已收容超過250萬人。 「全球公民」（Global Citizen）組織發起社群媒體活動，共襄盛舉，呼籲各國政府機關、企業和個人替烏克蘭和世界上其他地區的人道工作募款。 響應這場行動的名人包括艾爾頓強（Elton John）、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、怪奇比莉（Billie Eilish）、安妮藍妮克絲（Annie Lennox）、克里斯洛克（Chris Rock）等人。