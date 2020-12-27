為1/4人口接種疫苗 以色列力拚一個月後達陣

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社耶路撒冷26日電） 以色列總理尼坦雅胡今天說，希望在一個月後為1/4人口接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，以利社會恢復正常狀態。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）貼出影片說：「我在周末和提供疫苗公司的高層交談，我告訴他們，我們的目標是在下周末達到每天接種15萬劑疫苗。」

他說：「這意味着在達到這個速度的30天內，我們將可接種450萬劑疫苗。因為每個人都需要注射兩次，我們在一個月後將已為225萬以色列公民接種疫苗。」

尼坦雅胡是首位接種疫苗的以色列人，在21日開始全國接種計畫之前就在12月19日施打疫苗。

到25日上午，境內已經有21萬人接受美國輝瑞公司（Pfizer）和德國BioNTech共同研發疫苗的第一劑。

尼坦雅胡表示，他希望接種疫苗將幫助以色列「擺脫冠狀病毒」，重新開放經濟，「做到任何國家都做不到的事」。

在尼坦雅胡發表這些言論之際，以色列因感染病例激增，準備27日開始在全國實施兩周封鎖，這是自今年疫情爆發以來的第3次。

以色列有900萬人口，迄今已經通報39萬8015例確診，其中3203人染疫死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP