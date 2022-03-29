烏俄將面對面會談 英：和平協議不得出賣烏克蘭

（法新社倫敦28日電） 烏克蘭將與俄羅斯面對面和談，英國外交大臣特拉斯今天對此表示，任何和平協議，都不能「出賣烏克蘭」，且應把當俄國有侵略行動時，就會自動重啟的制裁條款納入。

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英國外交大臣特拉斯今天表示，任何烏克蘭與俄羅斯間的和平協議，都不能「出賣烏克蘭」，且應納入當俄國有侵略行動時就會自動重啟的制裁條款。

法新社報導，特拉斯（Liz Truss）說，烏克蘭在2014年俄羅斯並吞克里米亞半島（Crimea）那年發生動亂，雙方之後達成的「不穩定解決方案」，「並未給烏克蘭帶來長久的安全」，國際社會應從中記取教訓。

特拉斯告訴國會議員：「蒲亭（Vladimir Putin）只會得寸進尺，這就是為什麼我們不能讓他在這次駭人聽聞的侵略中獲勝。」

她補充道，相反的，「我們需要確保任何未來的會談，都不會將烏克蘭出賣」。

烏克蘭今天警告，遭戰火蹂躪的馬立波（Mariupol），當地的人道主義危機現在是「災難性的」，有數以千計的民眾死亡。烏俄將在土耳其展開新一輪的面對面和平談判，基輔周遭的戰鬥也激增。

特拉斯表示，任何長期的協議，都需要納入「明確的制裁重啟機制」，在俄羅斯有侵略行動時自動生效。

「我們需要確保蒲亭不會再有這樣的侵略行為。」

根據烏克蘭政府的資料，俄羅斯侵烏已1個月，這段時間有約2萬名烏克蘭人喪命，另有1000萬人被迫逃離家園。數座城市仍遭狂轟濫炸。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，在幾乎每天視訊通話後，3月10日後的新一輪面對面會談，29日將在土耳其的伊斯坦堡展開，必須「絲毫沒有任何延遲的」帶回和平。

© 2022 AFP