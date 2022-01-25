烏俄局勢緊張 拜登宣布美歐團結因應

（法新社華盛頓24日電） 美國總統拜登今天與歐洲領袖召開危機會談後宣布，西方強權將「團結一致」嚇阻俄羅斯攻擊烏克蘭，另有8500名美軍處於待命狀態，可能將部署到歐洲增強北約部隊。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登與歐洲和北大西洋公約組織（NATO）的盟邦領袖舉行1個小時又20分鐘的視訊會議。他會後不久告訴記者：「我舉行了一場很棒的會議，與所有歐洲領袖完全達成共識。」

在倫敦，英國首相強生（Boris Johnson）的辦公室說：「俄羅斯的敵意與日俱增，各國領袖同意國際團結因應的重要性。」

德國總理蕭茲（Olf Scholz）說：「是否讓各界感覺到緊張情勢降低，全由俄羅斯決定。」北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）警告，如果莫斯科對烏克蘭發動「任何進一步的侵略行動」，將付出「嚴重代價」。

參與會議的還有法國、義大利、波蘭與歐洲聯盟（EU）領導人。

儘管堅稱無意攻擊，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭附近集結約10萬重兵。俄羅斯已在2014年並吞烏克蘭的克里米亞，並支持烏東的分離主義者軍隊。

莫斯科要求西方保證，不會允許讓前蘇聯加盟共和國烏克蘭加入北約，並要求美國做其他讓步，俄羅斯才會降低緊張情勢。

美國與北約已拒絕俄羅斯的要求，並敦促蒲亭自烏克蘭邊界撤軍，警告若俄羅斯發動攻擊將引發重大經濟制裁，並會加強北約在東歐的駐軍。

在華盛頓，五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，約有8500名美軍處於「高度警戒狀態」，可能將部署到歐洲，以增強北約反應部隊（NATO Response Force）在此區的行動。各界愈來愈擔憂烏克蘭地區的衝突將擴散開來。

北約也說，將派出戰鬥機與艦艇加強東側防禦。

烏俄緊張情勢加劇全球股市的不穩定，俄羅斯主要股市指數重挫，盧布下挫後俄羅斯中央銀行暫停購買外彙。

法國政府宣布，俄羅斯與烏克蘭官員26日將在巴黎與法國和德國官員見面，試圖找出化解僵局的辦法。

© 2022 AFP