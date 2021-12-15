烏俄局勢緊張 西方國家承諾堅定支持烏克蘭

（法新社日內瓦15日電） 在各界日益擔心俄羅斯恐入侵烏克蘭之際，西方國家今天在日內瓦召開的聯合國人權理事會宣布，「堅定」支持烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

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聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）集會聽取烏克蘭各地人權狀況最新報告的同時，美國、歐盟、英國等地的外交官都對跡象顯示俄國可能即將入侵烏克蘭表示擔憂。

美國駐日內瓦代表團官員艾略特（Patrick Elliot）說：「有證據顯示俄國已制定計畫，將對烏克蘭採取進一步侵略行動，我們對此嚴重關切。」

「我們堅定支持烏克蘭的主權、獨立和領土完整。」

英國大使曼利（Simon Manley）也對「烏克蘭邊境破壞穩定的活動和軍隊集結」表示擔憂，並警告「俄國的活動對烏克蘭和國際安全構成威脅」。

烏克蘭和西方盟邦指控莫斯科當局，在烏俄邊境附近集結數以萬計部隊，準備入侵烏克蘭。

烏克蘭軍事指揮部認為明年1月底緊張局勢可能會升級。

烏克蘭大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）今天警告聯合國人權理事會：「假若遭入侵，將對我國及以外地區的安全、人道和人權情況帶來災難性後果。」

© 2021 AFP