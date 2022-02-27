烏俄衝突 美科技巨擘陷兩難

（法新社華盛頓27日電） 俄羅斯軍事入侵烏克蘭，美國科技巨擘也陷入出聲反戰或遭克里姆林宮報復的兩難境地。

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臉書（Facebook）、推特（Twitter）和YouTube因全球可及而具獨特影響力，但這些都是以利潤為導向的企業，原則立場太過尖銳可能對自身業務不利。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（Center for European Policy Analysis）執行長波利亞可娃（Alina Polyakova）在推文表示：「西方企業為俄羅斯民眾提供了一個網路空間，讓他們知道俄國政府在烏克蘭犯下哪些暴行。」

「克里姆林宮正在積極行動以掩蓋真相。」

目前為止，西方科技巨擘在俄羅斯侵烏上所採取的因應措施都很謹慎。例如，臉書母公司Meta Platforms Inc禁止俄羅斯國營媒體透過旗下各個平台獲利；YouTube也宣布，將暫停特定俄羅斯頻道的影片營利功能，包括國營媒體今日俄羅斯（RT），並祭出其他限制措施。

但專家仍敦促科技公司採取原則立場，尤其是烏克蘭遭入侵這樣一個有着深遠影響的案例。

臉書前首席安全官史塔莫斯（Alex Stamos）25日透過推特表示：「美國企業在地緣政治衝突中選邊站是洽當的，且這應該是個簡單的決定。」

另一位臉書前員工費希曼（Brian Fishman）的推文也呼應了這一觀點，他寫道：「不要讓人類之惡利用你的工具。」（譯者：張璦/核稿：蔡佳敏）

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