烏俄邊界緊張 布林肯5月訪烏克蘭力挺基輔

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（法新社華盛頓30日電） 在俄羅斯軍隊近期沿着烏克蘭邊界集結之後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下月將造訪烏克蘭，展現美國「堅定」支持烏克蘭。

俄國近幾周曾在烏克蘭北部、東部邊界附近與克里米亞半島（Crimea），部署多達10萬兵力，令人憂心情勢將劇烈升級。

但莫斯科（Moscow）政府23日宣布已開始撤離武裝部隊。基輔（Kiev）政府與北大西洋公約組織（NATO）都表示樂見這項聲明。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天發布聲明表示，布林肯將在5月5日至6日訪問烏克蘭，「重申美國堅定支持烏克蘭在面對俄國持續侵犯下的主權和領土完整性」。

屆時布林肯將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。

俄羅斯2014年兼並克里米亞半島後，基輔政府就開始在烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區對抗親俄分離主義分子。

去年7月確立的停火在今年遭到破壞。自1月起，烏克蘭部隊與分離主義分子的衝突劇烈升溫。

鹹認這些分離主義分子獲得俄國政治和軍事上的支持，但莫斯科當局否認。烏東衝突至今已奪走逾1萬3000人性命。

© 2021 AFP